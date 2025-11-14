Россия
12:11, 14 ноября 2025Россия

Сосед затравил жену бойца СВО, «послал» члена «Русской общины» и встретился с ним на видео

Затравивший жену бойца СВО мужчина извинился после встречи с «Русской общиной»
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Русская Община ZOV»

Сосед затравил жену бойца СВО, «послал» члена «Русской общины» (РО) и встретился с ним на видео. Конфликт стал темой видеоролика, опубликованного в Telegram-канале движения.

Видео начинается с рассказа россиянки, чей муж находится в зоне боевых действий. Она сообщила, что сосед конфликтовал с ее семьей еще до ухода супруга на спецоперацию. Когда муж женщины добровольно отправился в зону боевых действий, он продолжил проявлять агрессию.

Далее на видео показан фрагмент разговора с ним одного из активистов РО. На записи россиянин продолжает вести себя агрессивно и матом «посылает» общественника. «Давай, я тебя жду, приезжай сюда», — с вызовом говорит он.

Затем на записи показано видео встречи мужчины с активистами. На записи он — уже тихим и спокойным голосом — просит прощения за свои поступки.

Наконец, показано видеообращение мужа обратившейся в РО женщины. Солдат стоит с автоматом в руках. Он выражает благодарность активистам, которые помогли защитить его семью.

Ранее другой участник спецоперации попросил помощи у «Русской общины». Речь шла о девушке бойца и угрожавшем ей мигранте. Прибывшие на место общественники «разобрались с наглецом» — каким именно образом, не уточняется.

