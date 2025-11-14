Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:01, 14 ноября 2025Мир

Стало известно о новом ударе США по судну в Карибском море

CNN: Военные США вновь нанесли удар по судну в Карибском море
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Federico Gambarini / Global Look Press

Американские военные нанесли 20-й по счету удар по судну в Карибском море. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на источники в Пентагоне.

Как уточнили собеседники телеканала, операция была проведена в понедельник, 10 ноября. В ведомстве утверждают, что атакованное судно использовалось для перевозки наркотиков.

«Удар произошел в Карибском море, и четыре наркотеррориста были убиты, выживших нет», — пишет CNN.

Ранее США нанесли удары по двум судам в восточной части Тихого океана. По словам главы Пентагона Пита Хегсета, судами управляли «определенные террористические организации».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названо изменившее ход СВО российское секретное подразделение

    В Киеве раздались взрывы

    Украина подверглась массированной атаке

    ВСУ ударили по Севастополю

    Раскрыт страх Зеленского перед жителями одного города

    Наличие техосмотра предложили проверять с помощью дорожных камер

    Дочь лидера группы U2 показала публике грудь в прозрачном бюстгальтере

    Стало известно о новом ударе США по судну в Карибском море

    В МИД Сирии высказались об отношениях с Россией

    Сборная Франции разгромила Украину и вышла на чемпионат мира-2026

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости