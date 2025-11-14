Стало известно о новом ударе США по судну в Карибском море

CNN: Военные США вновь нанесли удар по судну в Карибском море

Американские военные нанесли 20-й по счету удар по судну в Карибском море. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на источники в Пентагоне.

Как уточнили собеседники телеканала, операция была проведена в понедельник, 10 ноября. В ведомстве утверждают, что атакованное судно использовалось для перевозки наркотиков.

«Удар произошел в Карибском море, и четыре наркотеррориста были убиты, выживших нет», — пишет CNN.

Ранее США нанесли удары по двум судам в восточной части Тихого океана. По словам главы Пентагона Пита Хегсета, судами управляли «определенные террористические организации».

