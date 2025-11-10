США снова нанесли удары по двум судам в Тихом океане

Хегсет: США нанесли удары по двум судам в восточной части Тихого океана

США нанесли удары по двум судам в восточной части Тихого океана. Об этом сообщил глава Пентагона Пит Хегсет на своей странице в социальной сети X.

«Нашей разведке было известно, что эти суда были связаны с незаконной контрабандой наркотиков, перевозили наркотики и следовали транзитом по известному маршруту наркотрафика в восточной части Тихого океана», — говорится в публикации.

Хегсет заявил, что судами управляли «определенные террористические организации». При этом шеф Пентагона не уточнил, о каких именно организациях идет речь.

По его словам, на борту каждого судна находились по трое мужчин, которых министр назвал «наркотеррористами». Никто из шестерых не выжил.

7 ноября США нанесли очередной удар по судну в Карибском море. Как утверждали в Вашингтоне, оно также использовалось террористической организацией для перевозки наркотиков.