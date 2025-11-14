Россия
Свыше сотни камней достали из почек россиянки

В Москве из почек женщины достали больше ста камней
Фото: Telegram-канал «ГКБ им. В.М. Буянова ДЗМ»

В Москве из почек женщины достали больше ста камней. Об этом сообщает пресс-служба столичного Департамента здравоохранения в Telegram.

На опубликованном снимке видно россыпь почечных камней различного размера. Длина наиболее крупных экземпляров составляет около двух сантиметров.

Камни в почках у 51-летней москвички обнаружили во время диспансеризации. Женщина ничего не знала об отложениях в органах мочевыделительной системы и призналась, что не испытывала никакого дискомфорта. Пациентку уже выписали.

Ранее в Екатеринбурге пятилетний ребенок едва не умер из-за магнитных шариков. Он проглотил магниты, которые соединились друг с другом через стенки внутренних органов.

