В российском городе пятилетний ребенок едва не умер из-за магнитных шариков

В городе Екатеринбурге пятилетняя девочка едва не умерла из-за магнитных шариков. Об этом стало известно Ura.ru.

Ребенок проглотил магниты, которые соединились друг с другом через стенки внутренних органов. Его успели госпитализировать.

Министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савина пояснила, что семья девочки пришла на консультацию к участковому педиатру.

«Для исключения пневмонии был выполнен рентген органов грудной клетки. Благодаря этому на снимке в проекции желудка диагносты обнаружили цепочку магнитных шариков, которые травмировали стенки органов пищеварительной системы», — отметила она.

После обследования маленькую пациентку прооперировали. Девочка десять дней проходила лечение, ее жизни ничего не угрожает.

До этого сообщалось, что в Норильске не удалось спасти двухлетнюю девочку, проглотившую магниты. По факту случившегося возбудили уголовное дело.