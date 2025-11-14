Экономика
19:12, 14 ноября 2025

У российского экс-чиновника отобрали четыре квартиры

В Ленобласти четыре квартиры экс-чиновника Кирбабина передали государству
Александра Качан

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Ломоносовский районный суд Ленинградской области передал государству четыре квартиры, автомобиль и деньги экс-чиновника областного комитета Госстройнадзора Романа Кирбабина. Об этом сообщает ТАСС.

Объекты были оформлены на мать Кирбабина. Чиновника обвинили в получении взяток в крупном и особо крупном размере. Проверка показала, что у обвиняемого нет собственного жилья и другого ценного имущества, однако состояние его матери значительно улучшилось после поступления Кирбабина на госслужбу. При этом стоимость квартир и автомобиля не соответствовала заработку женщины.

За время службы ответчика его мать купила пять квартир и дорогой автомобиль, которым пользовался сам чиновник. Она также заявила права на средства, которые изъяли у Кирбабина в ходе обыска. Все, кроме одной из квартир, теперь будет обращено в доход государства.

Ранее стало известно, что Центральный районный суд Челябинска готовится рассмотреть иск прокурора об обращении в доход государства московской квартиры депутата Челябинской городской думы Александра Галкина.

