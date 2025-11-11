Квартиру Галкина захотели отдать государству

Квартиру депутата Галкина в Москве захотели отдать государству

Центральный районный суд Челябинска рассмотрит иск прокурора об обращении в доход государства московской квартиры депутата Челябинской городской думы Александра Галкина. Об этом пишет ТАСС.

Заседание по иску назначено на 19 ноября. Помимо депутата, ответчиками выступают Евгений, Николай и Елена Галкины, а также Дмитрий Ларин и Инна Мирошкина. Иск подали в рамках мероприятий, проводимых на основании Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

По словам Галкина, прокуратура проверила его декларацию о доходах за 2024 год, где есть информация о покупке квартиры. Депутат указал, что приобрел недвижимость в ипотеку и частично за счет займов у частных лиц. Надзорный орган усомнился в законности происхождения средств у людей, у которых взял в долг ответчик.

«К примеру, я занял денежные средства у своего родного брата, который в период проверки находился на выполнении боевых задач и не мог участвовать в проверке и представлять документы. Прокуратурой это истолковано не в мою пользу и не в пользу моего брата», — рассказал Галкин.

