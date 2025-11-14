Мир
16:42, 14 ноября 2025

В Финляндии захотели надеть поводок на фон дер Ляйен

Профессор Малинен: Фон дер Ляйен следует уволить, надев на нее поводок
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен следует уволить, надев на нее поводок. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х.

«Фон дер Ляйен следует посадить на поводок и уволить с занимаемой должности», — написал профессор.

Таким образом он прокомментировал выступление польского евродепутата Гжегожа Брауна, который назвал главу ЕК «рейхсфюрером» и намекнул на ее опасность для общества. Малинен согласился со словами депутата, напомнив, что последним в истории рейхсфюрером СС был Генрих Гиммлер.

Ранее Браун резко раскритиковал климатические инициативы фон дер Ляйен, заявив, что она считает себя «колдуньей», способной управлять погодой. Евродепутат призвал отправить главу ЕК в сумасшедший дом.

