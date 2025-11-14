В Польше назвали фон дер Ляйен рейхсфюрером и колдуньей

Польский евродепутат Браун назвал фон дер Ляйен рейхсфюрером и колдуньей

Польский депутат Европарламента Гжегож Браун назвал главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен колдуньей, представляющей опасность. Его выступление транслировалось на YouTube-канале польской партии «Конфедерация свободы и независимости».

«Она возомнила себя какой-то заклинательницей дождя, колдуньей», — заявил евродепутат, назвав фон дер Ляйен «мадам рейхсфюрером».

Таким образом он высказался об убеждении главы ЕК, что ее политика в области декарбонизации способна менять климат и температуру в Европе. Браун добавил, что фон дер Ляйен опасна, в связи с чем ее следует «отправить в сумасшедший дом». После этого польскому депутату отключили микрофон.

В мае Браун сорвал и растоптал флаг Европейского союза. До этого Европарламент проголосовал за лишение его депутатской неприкосновенности.