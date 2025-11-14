В Госдуме отреагировали на идею продавать квартиры по метру

Депутат Разворотнева: Инициатива о частичном выкупе квартиры не будет поддержана

Инициатива о введении в России практики покупки отдельных квадратных метров в квартирах от застройщика не будет поддержана, заявила NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

Такой способ приобретения жилья может стать удобной схемой для мошенников, предположила она. Например, возможна ситуация, в которой собственник может перестать зарабатывать и копить. Тогда жилье будет стоять пустым с одной долей в собственности. Возможен вариант, что кто-то приобретет квартиру целиком и «будет мучиться с владельцами доли, создавая новые коммуналки».

Депутат напомнила, что в Госдуме давно предлагают запретить продажу недвижимости по долям, поскольку подобные сделки приводят к негативным последствиям. Например, когда поссорившиеся родственники продают одну часть, туда заселяются черные риелторы, которые начинают создавать для семьи невыносимые условия. К тому же такие продажи чреваты появлением «резиновых квартир», добавила Разворотнева.

Ранее общественно-политическое движение «Иван Чай» предложило Минстрою разрешить россиянам покупать квартиры по частям. Предполагалось, что россияне смогут покупать жилье метр за метром, оформляя часть недвижимости в виде акции или ваучера.