05:42, 14 ноября 2025

В Киеве раздалась шестая за ночь серия взрывов

В Киеве прозвучала шестая за ночь серия взрывов
Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киеве прогремела шестая за ночь серия взрывов. Об этом 14 ноября сообщил телеканал «Общественное» в Telegram.

«В Киеве в очередной раз гремят взрывы, передают наши корреспонденты», — пишет телеканал.

Согласно информации онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, по всей территории государства звучит воздушная тревога.

Ранее в украинской столице на фоне воздушной тревоги прозвучала серия мощных взрывов, она попала на видео. Тем временем блогер Анатолий Шарий сообщил, что Украина подверглась массированной атаке. По его словам, в небе около 120 беспилотников, большая часть из которых летела курсом на Киев и область. При атаке также задействованы «Калибры».

