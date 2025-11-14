В России ответили на вызов Азербайджаном посла из-за ракеты на территории посольства

Депутат Чепа: Никто не планировал атаковать посольство Азербайджана в Киеве

Никто не планировал атаковать посольство Азербайджана в Киеве, а ракета «Искандер» могла упасть на территорию дипведомства в связи с работой средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны (ПВО), если это произошло, допустил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат ответил на вызов бывшей советской республикой российского посла.

«Если такое действительно произошло, то, естественно, никто не собирался стрелять по территории посольства Азербайджана. Мы наносим удары только по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) и по инфраструктуре, которая обеспечивает работу этих ВПК, по военным объектам. Может быть, и это происходит, когда работает РЭБ, когда работают ПВО, тогда беспилотники и ракеты могут быть отклонены от цели. Такие вещи, к огромному сожалению, бывают», — рассказал Чепа.

Я думаю, что здесь надо министерству иностранных дел дать какое-то объяснение тому, что никто это не планировал Алексей Чепа первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам

Ранее МИД Азербайджана вызвал посла России Михаила Евдокимова. Российской стороне был выражен резкий протест в связи с падением на территории посольства в Киеве ракеты «Искандер». Также МИД республики заявил, что у него возникают вопросы о целенаправленности ударов России по азербайджанским структурам.

14 ноября Зеленский заявил, что во время ночных ударов по Киеву пострадало посольство Азербайджана. Позднее он провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

