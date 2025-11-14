Бывший СССР
Зеленский поговорил с Алиевым

Зеленский провел телефонный разговор с Алиевым
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Leon Neal / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает Telegram-канал украинского лидера.

«Также мы говорили о наших двусторонних отношениях, о развитии партнерства. Действительно есть зеленый свет по всем направлениям двустороннего сотрудничества. Есть хороший потенциал, и мы будем его реализовывать. Спасибо», — отмечается в сообщении.

Зеленский добавил, что стороны обсудили удар по Киеву, произошедший 14 ноября. По его словам, Алиев якобы осудил случившееся.

Ранее Зеленский заявил, что во время ночных ударов по Киеву пострадало посольство Азербайджана. По его словам, здание диппредставительства затронуло падение обломков российской ракеты «Искандер». Политик добавил, что атакам подверглись Киевская, Харьковская, Одесская и Сумская области.

