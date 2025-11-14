Россия
17:03, 14 ноября 2025

В РПЦ порассуждали о «женщинах-домашних феях» и «мужчинах-хозяевах»

Священник Попиченко: Женщины должны быть домашними феями, а мужчины — хозяевами
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Lookstudio / Freepik

Женщины должны быть домашними феями, а мужчины — хозяевами. На такие роли в семье указал священник Русской православной церкви (РПЦ) Евгений Попиченко в эфире православного телеканала «Союз».

По словам священнослужителя, построение семьи — это трудоемкий процесс, который может быть «сложнее создания атомной электростанции».

«В каком-то смысле семья — это договор, где каждый выполняет свои обязанности и надеется на удовлетворение своих потребностей. А для того, чтобы говорить об обязанностях, нужно говорить про природные роли», — обозначил Попиченко.

По его словам, мужчина должен быть защитником и добытчиком, а женщина — женой, матерью и хозяйкой.

«Ответственность за обеспечение семьи на его плечах, он — глава, руководитель, капитан, хозяин, лидер, знает, куда идти, и умеет вести за собой. Женщина — жена, мать, домашняя фея, хозяйка дома и в какой-то степени богиня», — заявил Попиченко.

По его словам, женщина не должна работать, но может «в свободное от счастливой семейной жизни время», если захочет. А если роли путаются, то возникает семейный кризис.

Попиченко также перечислил основные потребности мужчины и женщины. Так, для женщины это безопасность, благодарность и близость. А для мужчины — быть нужным и быть свободным.

Ранее архимандрит РПЦ Мелхиседек заявил, что женщины обязаны угадывать желания мужчин. «Ты что, не знаешь, что мужу надо купить мясо? Что ведро вынести? Что он идет на ответственную работу и рубашка должна быть поглажена? Что вовремя приласкать надо? Почему тебя нужно просить?» — говорил он.

