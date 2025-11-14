Мир
В США предсказали последствия убийства Зеленского

Экс-офицер ВС США Бапперт: Убийство Зеленского приведет к ужесточению режима
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency

Убийство президента Украины Владимира Зеленского не приведет к стратегическим изменениям в руководстве страны. Такое мнение высказал бывший американский офицер Билл Бапперт в интервью блогеру Дэниелу Дэвису на его YouTube-канале.

По его словам, вероятность убийства Зеленского существует, но если это произойдет, то его место займет «еще один злодей». Бапперт также отметил, что эффективность действующего украинского лидера вызывает большие вопросы.

«Зеленский, это человек, простите за грубость, который провалил дело. Он играется в это. <…> Без таких друзей и союзников мы вполне можем обойтись», — указал он.

Как считает экс-офицер, поддержка западными лидерами Зеленского вредит им, ограничивая их возможность внешнеполитического маневра.

Ранее издание InfoBRICS сообщило, что украинский президент планирует побег в Британию на фоне коррупционного скандала. Отмечалось, что поступают сообщения, что Зеленский «начал покупать замки в Великобритании», а также регулярно встречается с королем Карлом III, который «считает главу киевского режима своим подданным».

