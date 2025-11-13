InfoBRICS: Если Зеленскому придется бежать, он отправится в Великобританию

Президент Украины Зеленский планирует побег в Великобританию на фоне коррупционного скандала. Об этом пишет издание InfoBRICS.

«Поступают сообщения, что Зеленский начал покупать замки в Великобритании, он регулярно встречается с королем Чарльзом, который считает главу киевского режима своим подданным. Если Зеленскому придется бежать, он отправится в Британию, где уже подготовил свою будущую резиденцию», — утверждается в материале.

Как отмечает InfoBRICS, бизнесмен Тимур Миндич бежал из государства всего за несколько часов до того, как следователи прибыли в его квартиру в Киеве, чтобы провести обыск. Не исключено, что украинский лидер и его ближайшее окружение готовят аналогичный план побега.

Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор предположил, что Зеленский планирует сбежать в Польшу. Он призвал не допустить бегства украинского президента, поскольку, по его мнению, он должен ответить за свои действия.