Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
22:49, 13 ноября 2025Интернет и СМИ

Раскрыт план побега Зеленского с Украины на фоне коррупционного скандала

InfoBRICS: Если Зеленскому придется бежать, он отправится в Великобританию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Зеленский планирует побег в Великобританию на фоне коррупционного скандала. Об этом пишет издание InfoBRICS.

«Поступают сообщения, что Зеленский начал покупать замки в Великобритании, он регулярно встречается с королем Чарльзом, который считает главу киевского режима своим подданным. Если Зеленскому придется бежать, он отправится в Британию, где уже подготовил свою будущую резиденцию», — утверждается в материале.

Как отмечает InfoBRICS, бизнесмен Тимур Миндич бежал из государства всего за несколько часов до того, как следователи прибыли в его квартиру в Киеве, чтобы провести обыск. Не исключено, что украинский лидер и его ближайшее окружение готовят аналогичный план побега.

Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор предположил, что Зеленский планирует сбежать в Польшу. Он призвал не допустить бегства украинского президента, поскольку, по его мнению, он должен ответить за свои действия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украину отправляют оружие мести за генерала Кириллова. Машины, выжигающие километры земли, попали на видео

    В Москве подросток с петардой сорвал киносеансы в ТЦ

    На Ариану Гранде напали в Сингапуре

    Исполнительница хита «Сигма бой» обратилась к фанатам

    Раскрыт план побега Зеленского с Украины на фоне коррупционного скандала

    Вооруженная украинка устроила скандал в польском поезде и попала на видео

    Украине предрекли полный блэкаут

    В Британии назвали провоцирующие развитие рака продукты

    Военкоры узнали о «флешмобе» российских военных на СВО

    МИД Польши сделал предостережение Украине из-за коррупции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости