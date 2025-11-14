Мир
18:55, 14 ноября 2025Мир

В Венесуэле назвали истинные цели военной операции США

Депутат Диас: Главными целями США в Венесуэле являются ресурсы и смена власти
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Ariana Cubillos / AP

Главными целями действий США в Карибском бассейне являются захват ресурсов Венесуэлы и смена власти в стране, а не борьба с наркотрафиком. Об этом заявила глава фракции Единой социалистической партии в Национальной Ассамблее республики Тани Валентина Диас, ее слова приводит РИА Новости.

«Это война нарративов, пропаганды, борьба за умы и сердца людей. И, естественно, главной целью является, во-первых, смена власти в Венесуэле (...). И, конечно, захват наших минеральных натуральных ресурсов. Это главная цель Вашингтона, которую он преследует. Это не связано ни с какими наркокартелями», — подчеркнула депутат.

Диас отметила, что в настоящее время Венесуэла сталкивается с открытой угрозой со стороны США. При этом она указала на то, что ситуация вокруг берегов Венесуэлы представляет собой гибридную войну, поскольку конфликт ведется «не только военными способами».

Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет объявил о начале военной операции под названием Southern Spear («Южное копье») против наркокартелей в Западном полушарии. Глава министерства войны пояснил, что эти действия направлены на обеспечение безопасности Соединенных Штатов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что Вашингтон своими действиями не дестабилизирует обстановку в Карибском бассейне.

    Все новости