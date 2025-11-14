Захарова: Переговоры с Россией в очередной раз прекратила именно Украина

Переговоры с Россией в очередной раз прекратила именно Украина. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, трансляция которого ведется на YouTube.

Так дипломат прокомментировала слова замминистра иностранных дел Украины Сергея Кислицы в интервью The Times. Он сообщил, что «нынешние мирные переговоры завершились с незначительным прогрессом. Представитель Киева добавил, что диалог РФ и Украины прекращен до конца текущего года.

«Именно киевский режим в очередной раз (...) прекратил переговорный процесс. Первый раз они это сделали под давлением Британии. Тогда [бывший премьер Великобритании] Борис Джонсон прилетал на Украину и (...) заставлял украинцев отказаться от переговоров с Россией. И теперь, как сказал Кислица, они это сделали вот таким методом, больше не ведя этих переговоров», — подчеркнула Захарова.

Вместе с тем в МИД России рассказали о невыполненных обязательствах Киева по обмену пленными. По словам Захаровой, украинская сторона реализовала менее 30 процентов согласований.