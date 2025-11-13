Украина объявила о прекращении переговоров с Россией из-за отсутствия прогресса. Как на это отреагировали в Москве?

Кислица: Переговоры России и Украины прекращены из-за отсутствия прогресса

Мирные переговоры Украины с Россией прекращены из-за отсутствия прогресса. Об этом заявил замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица в интервью The Times.

Поскольку нынешние мирные переговоры завершились с незначительным прогрессом, они теперь прекращены Сергей Кислица замглавы МИД Украины

Переговоры приостановились до конца года, уточнил дипломат. Кислица также отметил, что он был открыт к прогрессу на пути к миру во время двусторонних переговоров Киева с Москвой. Сам он представлял украинскую делегацию на процессе в Стамбуле.

В МИД отреагировали на заявление Кислицы

Слова заместителя главы МИД Украины говорят об отсутствии у Киева стремления к миру. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Это признание в том, что никакого искреннего стремления к миру режим [президента Украины Владимира] Зеленского не собирался проявлять Мария Захарова официальный представитель МИД России

Накануне глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук сообщил, что Россия готова возобновить переговоры с Украиной в Стамбуле.

Он рассказал, что представители Турции неоднократно призывали возобновить переговоры, но Киев поставил их на паузу. По словам дипломата, Россия готова к переговорам, но «мяч находится на украинской стороне».

Полищук напомнил, что три предыдущих раунда переговоров прошли 16 мая, 2 июня и 23 июля. Он также рассказал, что тогда командам удалось достичь важных договоренностей о масштабных обменах военнопленными, репатриации тел погибших, возвращении гражданских лиц.

Украинский представитель поехал в Стамбул договариваться об обмене пленными

Глава украинской делегации на переговорах с Россией, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров 12 ноября прибыл в Турцию.

По словам Умерова, он прилетел в Стамбул для разблокировки процесса обмена пленными между Москвой и Киевом. Он сообщил, что проведет в Турции и на Ближнем Востоке несколько дней, однако сколько именно — не уточнил.

Только что прибыл в Стамбул. (...) Была договоренность — и надо ее реализовать. (...) Будут встречи в эти дни, в частности, в Турции. Вопрос именно об этом — возобновить обмены Рустем Умеров секретарь Совета СНБО Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать тему обмена. «Сейчас мне по этому сюжету нечего вам сообщить», — сказал он.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Украину в нарушении договоренностей по обмену пленными. Из 1,2 тысячи договоренных поменяли менее 30 процентов, подчеркнула она.

