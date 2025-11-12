МИД России обвинил Украину в срыве договоренностей по обмену пленными

Захарова: Украина нарушила договоренности по обмену пленными

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале обвинила Украину в нарушении договоренностей по обмену пленными.

«Последние обещания по обменам киевский режим сорвал — из 1,2 тысячи договоренных поменяли менее 30 процентов. Граждане Украины должны это знать», — заявила дипломат.

Ранее стало известно, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров прилетел в Стамбул для разблокировки процесса обмена пленными между Москвой и Киевом. Он сообщил, что проведет в Турции и на Ближнем Востоке несколько дней.

