В Кремле отреагировали на намерения Умерова разблокировать обмен пленными

Песков не стал комментировать намерения Умерова разблокировать обмен пленными

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на намерения секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустема Умерова продолжить тему обмена пленными. Его слова приводит ТАСС.

«Сейчас мне по этому сюжету нечего вам сообщить», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее Умеров прилетел в Стамбул для разблокировки процесса обмена пленными между Москвой и Киевом. Он сообщил, что проведет в Турции и на Ближнем Востоке несколько дней, однако сколько именно — не уточнил.

Исполнительный директор «Центра противодействия коррупции» Украины Дарья Каленюк, однако, намекала, что у нее есть сомнения в том, что Умеров вернется из Турции. Ее сомнения связаны с возможными обвинениями Умерову по делу «кошелька» президента республики Владимира Зеленского Тимура Миндича.