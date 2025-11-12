Представитель МИД Полищук: Россия готова возобновить переговоры с Украиной

Россия готова возобновить переговоры с Украиной в Стамбуле. Об этом заявил глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, передает ТАСС.

Он рассказал, что представители Турции неоднократно призывали возобновить переговоры, но Киев поставил их на паузу. По словам дипломата, Россия готова к переговорам, но «мяч находится на украинской стороне».

Он напомнил, что три предыдущих раунда переговоров прошли 16 мая, 2 июня и 23 июля. Полищук также рассказал, что тогда командам удалось достичь важных договоренностей о масштабных обменах военнопленными, репатриации тел погибших, возвращении гражданских лиц.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что британцы, написав статью в газете The Financial Times о переговорах министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, хотели сорвать мирный переговорный процесс по Украине. Она подчеркнула, что британцы уже сорвали переговоры и достигнутые соглашения в 2022 году, которые «вот-вот должны были выйти и появиться на свет».