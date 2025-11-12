Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:09, 12 ноября 2025Бывший СССР

Россия заявила о готовности возобновить переговоры с Украиной

Представитель МИД Полищук: Россия готова возобновить переговоры с Украиной
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетПереговоры в Стамбуле

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Россия готова возобновить переговоры с Украиной в Стамбуле. Об этом заявил глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, передает ТАСС.

Он рассказал, что представители Турции неоднократно призывали возобновить переговоры, но Киев поставил их на паузу. По словам дипломата, Россия готова к переговорам, но «мяч находится на украинской стороне».

Он напомнил, что три предыдущих раунда переговоров прошли 16 мая, 2 июня и 23 июля. Полищук также рассказал, что тогда командам удалось достичь важных договоренностей о масштабных обменах военнопленными, репатриации тел погибших, возвращении гражданских лиц.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что британцы, написав статью в газете The Financial Times о переговорах министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, хотели сорвать мирный переговорный процесс по Украине. Она подчеркнула, что британцы уже сорвали переговоры и достигнутые соглашения в 2022 году, которые «вот-вот должны были выйти и появиться на свет».

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина задействовала печально известный полк для спасения попавших в котел бойцов

    Появились первые кадры с подорвавшимся на замаскированной бомбе под Москвой мальчиком

    Сроки окончания украинского конфликта военным путем оценили

    Раскрыто состояние лидера преступного мира Абхазии после покушения на похоронах

    Трампа раскритиковала его бывшая сторонница за встречу с бывшим джихадистом

    Звезда сериала «Кухня» подал на развод с популярной российской актрисой

    48-летняя солистка группы «Винтаж» обнажила ягодицы на камеру

    Нарколог прокомментировал скандальное видео с Дибровым с расстегнутой ширинкой

    Москву накроет снегом и ледяным дождем

    Названы варианты подработки для пенсионеров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости