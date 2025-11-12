Захарова обвинила британцев в попытке сорвать переговорный процесс по Украине

Захарова заявила, что британцы статьей в FT хотели сорвать переговоры по Украине

Британцы, написав статью в газете The Financial Times (FT) о контактах министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, хотели сорвать переговорный процесс по Украине. С таким заявлением в эфире радио Sputnik выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Конечно, британцы. И никакие не британские журналисты как таковые, а, конечно, те, кто стоят за ними и над ними. А почему? Да потому, что нужно сделать все, с их точки зрения, для того, чтобы сорвать переговорный процесс», — отметила она.

Захарова подчеркнула, что британцы уже сорвали переговоры в 2022 году. «Они были не просто в проекте, они уже вот-вот должны были выйти и появиться на свет», — добавила она.

Ранее Лавров прокомментировал слухи газеты Financial Times о российско-американских переговорах по Украине.