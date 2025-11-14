Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:23, 14 ноября 2025Бывший СССР

В МИД России рассказали о невыполненных обязательствах Киева по обмену пленными

Захарова: Киев выполнил менее 30 процентов договоренностей по обмену пленными
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Украина выполнила менее 30 процентов договоренностей по обмену пленными с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

По ее словам, замглавы МИД Украины Сергей Кислица не упомянул, что Киевом были сорваны практические предложения по обмену пленными, выдвинутые российской стороной. Она добавила, что Украина выполнила только 30 процентов договоренностей.

Ранее Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский хочет уничтожить еще больше граждан своей страны, отказываясь от урегулирования вооруженного конфликта. «Потому что одна из его задач, помимо перераспределения колоссальных средств и махинаций с вооружениями, — еще и уничтожение граждан Украины, граждан этого региона», — отметила дипломат.

До этого официальный представитель МИД России ответила призывом помыться на обвинения со стороны президента Франции Эммануэля Макрона в распространении «фейков» о нашествии клопов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это жесть». Российская армия нанесла удар возмездия «Кинжалами» по Украине

    Захарова назвала основную проблему в отношениях с США

    Психолог приглашал на сеансы и насиловал россиянок

    Популярные продукты связали с увеличением риска рака кишечника

    Авторам уроков непокорным россиянам вынесли приговор

    Некоторые продукты с плесенью разрешили есть после ее удаления

    Захарова уличила Канаду в продолжении курса «внучки гитлеровского приспешника»

    Звезда «Универа» покрасила волосы в неожиданный цвет

    Жертву «потрошителя» нашли в янтаре в России

    Живущая в Европе дочь Лазаревой и Шаца раскрыла эмоции от эмиграции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости