Захарова призвала Макрона помыться

Захарова ответила на обвинения Макрона в фейках призывом помыться

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила призывом помыться на обвинения со стороны президента Франции Эммануэля Макрона в распространении «фейков» о нашествии клопов. Свой комментарий она опубликовала в официальном Telegram-канале.

Дипломат напомнила, что глава генштаба Вооруженных сил Франции Фабьен Мандон обвинил Россию в нашествии постельных клопов в стране, однако французский лидер, в свою очередь, назвал само нашествие фейком, якобы распространяемым Москвой. В связи с этим представитель МИД задалась вопросом: «Россия виновата в том, что во Франции есть клопы, или в том, что их нет?»

«Так и хочется спросить: "Мыться не пробовали?" Помогает и от нательных паразитов, и от неврозов», — написала Захарова.

Ранее французский политик Флориан Филиппо высмеял статью издания L'Express, пошутив про угрозу российских «кровожадных клопов». Активное распространение этих насекомых во Франции зафиксировали осенью 2024 года.