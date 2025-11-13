Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:28, 13 ноября 2025Мир

Захарова призвала Макрона помыться

Захарова ответила на обвинения Макрона в фейках призывом помыться
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила призывом помыться на обвинения со стороны президента Франции Эммануэля Макрона в распространении «фейков» о нашествии клопов. Свой комментарий она опубликовала в официальном Telegram-канале.

Дипломат напомнила, что глава генштаба Вооруженных сил Франции Фабьен Мандон обвинил Россию в нашествии постельных клопов в стране, однако французский лидер, в свою очередь, назвал само нашествие фейком, якобы распространяемым Москвой. В связи с этим представитель МИД задалась вопросом: «Россия виновата в том, что во Франции есть клопы, или в том, что их нет?»

«Так и хочется спросить: "Мыться не пробовали?" Помогает и от нательных паразитов, и от неврозов», — написала Захарова.

Ранее французский политик Флориан Филиппо высмеял статью издания L'Express, пошутив про угрозу российских «кровожадных клопов». Активное распространение этих насекомых во Франции зафиксировали осенью 2024 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские военные дали бой ВСУ у берегов Севастополя

    Стало известно о падении истребителя Су-30 Минобороны

    На Украине заявили о подготовке Майдана против Зеленского

    Дикая косуля зашла в продуктовый магазин в Краснодарском крае в поисках подходящего самца

    Раскрыт тайный смысл украшения Кейт Миддлтон на службе

    Лечащий бессонницу врач развеял миф о методиках мгновенного засыпания

    Самолет Мадуро направился в сторону Кубы

    В российском городе организовали крупную сеть борделей

    Франция выделит миллиарды евро на оборону в космосе

    Врач оценила опасность курицы с антибиотиками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости