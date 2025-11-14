Захарова: Зеленский хочет уничтожить еще больше граждан Украины

Президент Украины Владимир Зеленский хочет уничтожить еще больше граждан своей страны, отказываясь от урегулирования вооруженного конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, трансляция которого ведется на YouTube.

«Нужно уничтожить еще больше граждан Украины. Теперь это уже понимают все. Потому что задача его — одна из, помимо перераспределения колоссальных средств, помимо махинации с вооружениями, — еще и уничтожение граждан Украины, граждан этого региона», — отметила дипломат.

Ранее Захарова прокомментировала слова заместителя главы МИД Украины Сергея Кислицы о приостановке переговоров с Россией. Она указала, что это говорит об отсутствии у Киева стремления к миру.

12 ноября Кислица заявил, что переговоры Украины с Россией «завершились с незначительным прогрессом». Он также отметил, что был открыт к прогрессу на пути к миру во время двусторонних переговоров Киева с Москвой.