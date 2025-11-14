Президент Украины Владимир Зеленский хочет уничтожить еще больше граждан своей страны, отказываясь от урегулирования вооруженного конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, трансляция которого ведется на YouTube.
«Нужно уничтожить еще больше граждан Украины. Теперь это уже понимают все. Потому что задача его — одна из, помимо перераспределения колоссальных средств, помимо махинации с вооружениями, — еще и уничтожение граждан Украины, граждан этого региона», — отметила дипломат.
Ранее Захарова прокомментировала слова заместителя главы МИД Украины Сергея Кислицы о приостановке переговоров с Россией. Она указала, что это говорит об отсутствии у Киева стремления к миру.
12 ноября Кислица заявил, что переговоры Украины с Россией «завершились с незначительным прогрессом». Он также отметил, что был открыт к прогрессу на пути к миру во время двусторонних переговоров Киева с Москвой.