18:01, 14 ноября 2025Силовые структуры

Жена бывшего мэра российского города решила бороться за материнские права в СИЗО

Жена экс-мэра Сочи Копайгородского объявила голодовку в СИЗО
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

Жена бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского Янина, содержащаяся под стражей в московском СИЗО № 6 в Печатниках, решила бороться за материнство и объявила бессрочную голодовку. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, данное решение она приняла из-за того, что суд отклонил ее ходатайство в предоставлении свидания с несовершеннолетними детьми.

По словам ее адвоката Елизаветы Меткиной, Копайгородская объявила голодовку 13 ноября. Защитница отметила, что за восемь месяцев ареста ее доверительница направила более десятка обращений и жалоб в адрес руководства СИЗО в Люблинский суд, но все они были отклонены. Адвокат подчеркнула, что в последнем решении суда было указано, что психоэмоциональное состояние детей для суда не имеет значения. Меткина заявила, что Копайгородская требует не особого отношения к себе, а соблюдения прямых норм закона, а именно — свиданий с детьми в предусмотренных условиях. По ее словам, арестованная хотела бы «всего лишь обнять своих детей».

Адвокат сообщила, что обратилась к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой и в надзорные органы с просьбой проверить законность действий администрации СИЗО и обеспечить ее доверительнице предоставление свиданий с детьми в условиях, которые не нарушают семейные права и интересы несовершеннолетних.

