Женщина проиграла все подаренные ей на свадьбу деньги в первую брачную ночь

Жительница Уэльса, Великобритания, Элисса Хаббард призналась, что поддалась зависимости от азартных игр в первую брачную ночь. О своей лудомании она рассказала Wales Online.

По словам Хаббард, она полюбила азартные игры еще в детстве. В девять лет родители брали ее в пабы, где она играла в различные автоматы. Впоследствии она перешла на онлайн-казино. Как вспоминает женщина, она работала ради ставок, возвращалась домой и сразу начинала играть. Как только ее начальники узнавали об этом, ее сразу увольняли. Хаббард брала кредиты и скрывала свои проблемы от семьи.

О ее зависимости не знал даже ее партнер. Все изменилось после свадьбы. В первую же брачную ночь женщина проиграла в казино все деньги, что ей подарили как новоиспеченной жене. Ее обман вскрылся, и она осталась одна.

Как рассказала Хаббард, после этого она наконец решилась лечь в реабилитационный центр. Спустя годы лечения ей удалось избавиться от зависимости.

Сейчас женщине 39 лет, она работает в центре помощи лудоманам. «Прошлое осталось в прошлом... Я чувствую, что превращаю все негативное в позитивное, чтобы помогать другим», — объяснила она.

