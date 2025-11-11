Из жизни
12:44, 11 ноября 2025Из жизни

Сотрудница дома престарелых потратила деньги подопечной на бинго и подделала ее завещание

В Британии сотрудница дома престарелых потратила деньги подопечной на бинго
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: freepik / Freepik

В Великобритании управляющую домом престарелых Джамиэль Слейни-Саммерс признали виновной в подделке завещания одной из подопечных. Об этом сообщает Daily Mail.

Жертвой Слейни-Саммерс стала 85-летняя Рита Барнсли. Она поступила в дом престарелых в мае 2020 года и сразу угодила в мошеннические схемы сотрудницы. Так, Слейни-Саммерс снимала с ее счета деньги, утверждая, что покупает на них цветы и специальные прокладки. Позднее выяснилось, что все эти средства, шесть тысяч фунтов стерлингов (638 тысяч рублей), она потратила на онлайн-бинго.

В августе 2021 года Барнсли не стало. Слейни-Саммерс заявила, что женщина успела оставить завещание. Согласно документу, 50 процентов состояния Барнсли должно было перейти управляющей дома, остальная половина — двум другим сотрудникам: Грэму Уокеру и его жене Лин. Благодаря кузине Барнсли полиции удалось выяснить, что завещание было подделано.

Как оказалось, на Слейни-Саммерс жаловались еще в 2014 году. Ее бывшая коллега, Александра Купер-Кайт, рассказала, что женщина добавляла в ее чай диазепам — противотревожный и противосудорожный препарат. После она и вовсе уволила Купер-Кайт без какого-либо основания.

В августе 2023 года Слейни-Саммерс сумела реализовать еще один мошеннический план — продала женщине собаку, которая якобы была обучена заботиться о больных. На самом деле, это была обычная собака.

Ранее сообщалось, что в Японии 65-летний мужчина попытался задушить соседа по комнате в доме престарелых и объяснил это желанием попасть в тюрьму. Там он планировал начать новую жизнь.

