Из жизни
03:00, 8 сентября 2025Из жизни

Пожилой мужчина попытался задушить соседа по дому престарелых «ради новой жизни»

Никита Савин
Никита Савин

Фото: TORU HANAI / Reuters

В Японии 65-летний мужчина из провинции Фукуока попытался задушить соседа по комнате в доме престарелых и объяснил это желанием попасть в тюрьму. Об этом сообщает Japan Today.

Инцидент произошел в городе Кахара вечером 31 августа. Сего Фукуда взял ремень, набросил его на горло 72-летнего соседа и начал душить его.

Пожилого мужчину удалось спасти. Как заявили врачи, он получил незначительную травму шеи. Фукуда объяснил полиции мотив своего поступка. «Я ждал, что если кого-то придушу, меня отправят в тюрьму, и там я в каком-то смысле смогу начать новую жизнь», — сказал японец.

Ранее в Японии арестовали пожилую женщину, которая три года прожила в доме с останками старшего брата. Все это время она получала пособия родственника.

    Все новости