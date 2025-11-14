Бывший СССР
Жителям двух постсоветских стран упростят выдачу паспортов России

Правительство России упростило выдачу паспортов людям из Абхазии и Южной Осетии
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Правительство России упростило выдачу паспортов людям, постоянно проживающим в Абхазии и Южной Осетии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

«Теперь для первичного получения российского паспорта или его замены жителям Абхазии и Южной Осетии не обязательно въезжать в РФ. На территории республик будут работать временные группы из сотрудников МВД России, которые решат все вопросы», — приводит агентство суть документа.

Постановление принято в рамках реализации программы президента России по приему в гражданство РФ жителей Южной Осетии и Абхазии.

20 сентября Владимир Путин подписал распоряжение о предоставлении школам Южной Осетии средств из личного фонда президента России. Средства направят на то, чтобы в каждой школе республики появилась ставка советника по воспитательной работе с зарплатой 40 тысяч рублей в месяц.

