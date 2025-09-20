Путин выделил деньги из личного фонда для учителей Южной Осетии

Школы Южной Осетии получат средства из личного фонда президента России. По словам первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко, Владимир Путин подписал соответствующее распоряжение, сообщает «Sputnik Южная Осетия» в Telegram-канале.

Об этом Кириенко сообщил на встрече с педагогами в Цхинвале. Средства пойдут на то, чтобы в каждой школе Южной Осетии появилась ставка советника по воспитательной работе с зарплатой 40 тысяч рублей в месяц. Все утвержденные советники пройдут обучение во Всероссийском детском центре «Артек».

Кириенко также предложил ввести специальные доплаты для учителей русского и осетинского языков. «Русский язык открывает молодежи доступ к огромному образовательному и культурному пространству, а осетинский — хранит уникальный код национальной памяти», — заявил он.

Также на встрече обсуждались вопросы воспитания и повышения статуса учителя.

Ранее сообщалось, что первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко провел рабочую встречу с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым. Его визит приурочен к 35-летию провозглашения Республики Южная Осетия.