17:07, 20 сентября 2025Мир

Путин выделил деньги из личного фонда для учителей Южной Осетии

Мария Черкасова

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости / POOL

Школы Южной Осетии получат средства из личного фонда президента России. По словам первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко, Владимир Путин подписал соответствующее распоряжение, сообщает «Sputnik Южная Осетия» в Telegram-канале.

Об этом Кириенко сообщил на встрече с педагогами в Цхинвале. Средства пойдут на то, чтобы в каждой школе Южной Осетии появилась ставка советника по воспитательной работе с зарплатой 40 тысяч рублей в месяц. Все утвержденные советники пройдут обучение во Всероссийском детском центре «Артек».

Кириенко также предложил ввести специальные доплаты для учителей русского и осетинского языков. «Русский язык открывает молодежи доступ к огромному образовательному и культурному пространству, а осетинский — хранит уникальный код национальной памяти», — заявил он.

Также на встрече обсуждались вопросы воспитания и повышения статуса учителя.

Ранее сообщалось, что первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко провел рабочую встречу с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым. Его визит приурочен к 35-летию провозглашения Республики Южная Осетия.

