Бывший гендиректор «Би-би-си» ответил на угрозы Трампа в адрес вещателя

Виктория Кондратьева
Фото: Adrian Dennis / pool / Reuters

Бывший гендиректор британской вещательной телерадиокорпорации «Би-би-си» (BBC) Тони Холл призвал вещателя не выплачивать компенсацию президенту США Дональду Трампу. Его слова приводит BBC.

«Этого не должно произойти. (...) Я не думаю, что мы должны соглашаться на какие-либо выплаты Дональду Трампу. Речь идет о деньгах налогоплательщиков, о деньгах государства. Это было бы не уместно», — заявил Холл.

Ранее Трамп пригрозил подать к «Би-би-си» иск на сумму от одного до пяти миллиардов долларов из-за публикации телеканалом сфальсифицированной версии его речи перед митингующими в 2021 году. Американский лидер отметил, что руководство вещателя признало обман зрителей.

9 ноября гендиректор «Би-би-си» Тим Дэйви ушел в отставку на фоне скандала с речью Трампа. Свою должность также покинула генеральный директор отдела новостей Дебора Тернесс.

