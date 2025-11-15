Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:47, 15 ноября 2025Интернет и СМИ

Трамп пригрозил «Би-би-си» иском на миллиарды долларов

Трамп заявил, что подаст к «Би-би-си» иск на сумму до 5 млрд долларов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Leon Neal / Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что на следующей неделе, вероятно, подаст к британской вещательной телерадиокорпорации «Би-би-си» (BBC) иск на сумму до пяти миллиардов долларов. Его слова приводит агентство Reuters.

«Мы подадим против них иск на сумму от одного до пяти миллиардов долларов, вероятно, на следующей неделе. Я думаю, что я должен это сделать, ведь они даже признали, что обманули [зрителей]», — сказал американский лидер, отметив, что телеканал намеренно исказил произнесенные им слова.

Ранее Трамп заявил, что намерен позвонить премьер-министру Великобритании Киру Стармеру на фоне скандала с «Би-би-си». По словам президента США, Стармеру «очень стыдно» за этот эпизод.

Гендиректор «Би-би-си» Тим Дэйви ушел в отставку после скандала из-за публикации телеканалом сфальсифицированной речи Трампа перед митингующими в 2021 году. Свою должность также покинула генеральный директор отдела новостей Дебора Тернесс.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Каллас заявила о ведущейся в ЕС работе над 20-м пакетом антироссийских санкций

    Стало известно о погоде зимой

    Разъяренный незнакомец ворвался в квартиру пожилой россиянки и жестоко избил ее

    Более 700 пассажиров застряли в российском аэропорту

    Немецкий депутат приехал в Россию вопреки спорам с коллегами

    Стало известно о возможном уходе Тима Кука с поста главы Apple

    Мужчина решил впечатлить родителей девушки похудением и не пережил этого

    Минобороны сообщило об ударе по аэродрому ВСУ

    ВС России отбили две контратаки ВСУ в целях попытки прорвать окружение в Купянске

    На Западе назвали мерзостью слова Каллас о поддержке Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости