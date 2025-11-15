Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:47, 15 ноября 2025Мир

Трамп обещал позвонить Стармеру из-за скандала с Би-би-си

Трамп обещал позвонить Стармеру на выходных на фоне скандала с Би-би-си
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп и Ким Стармер

Дональд Трамп и Ким Стармер. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен позвонить премьер-министру Великобритании Киру Стармеру на выходных на фоне скандала с британской вещательной телерадиокорпорацией Би-би-си. Об этом сообщает РИА Новости.

Трамп ответил на вопрос журналистов, обсуждал ли он вопрос с Би-би-си во время контактов со Стармером. «Я позвоню ему в выходные... Ему очень стыдно из-за этого», — обещал американский лидер.

Гендиректор Би-би-си Тим Дэйви ушел в отставку после скандала на фоне того, что телеканал сфальсифицировал речь Трампа. Политик произнес ее в 2021 году. В отставку также подала генеральный директор отдела новостей Дебора Тернесс.

В начале ноября газета The Telegraph написала, что Би-би-си сфальсифицировала речь Трампа. Корпорация создала впечатление, что он поощряет беспорядки на Капитолийском холме.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили о планах Трампа конфисковать российские активы. О какой сумме идет речь?

    В США нашли способ пообщаться с умершими

    Раскрыта хитрость ВС России при освобождении Даниловки

    В Госдуме указали на «фактически остановивший» работу пенсионной системы сбой

    В правительстве Италии разразился скандал из-за Украины

    «Герани» нанесли удары по цели в Одессе

    Медведев назвал Зеленского гнойником

    В Госдуме высказались о наборе бездомных в ряды ВСУ

    Зарабатывающим 100 тысяч рублей россиянам назвали размер будущей пенсии

    В Москве и Подмосковье выпал первый снег

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости