10:17, 15 ноября 2025Россия

Госдума захотела запретить продавать детям имитирующие алкоголь напитки

Володин: Госдума обсуждает запрет продажи детям напитков, имитирующих алкоголь
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Stockah / Shutterstock / Fotodom

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале сообщил, что парламент обсуждает возможное введение ограничения на продажу несовершеннолетним безалкогольной продукции, имитирующей алкоголь.

По его словам, в последние годы наблюдается рост продажи таких напитков. По его данным, около 6 процентов детей в возрасте 10-13 лет употребляют безалкогольное пиво и вино, а среди детей 16-17 лет этот процент достигает 21.

«Врачи отмечают пагубное воздействие такой продукции на несовершеннолетних. Например, пристрастие к вкусу алкогольных напитков делает их более привлекательными в будущем. Кроме того, это ритуал, ассоциирующийся с удовольствием и имитирующий поведение взрослого. Такой интерес ребенка может перерасти во вредную привычку», — утверждает глава Госдумы.

Ранее Володин поделился секретом долголетия.

