14:02, 9 ноября 2025Россия

Володин поделился секретом долголетия

Володин заявил, что низкий уровень стресса — секрет долголетия
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Михаил Синицын / РИА Новости

Низкий уровень хронического стресса является секретом долголетия, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Его цитирует РИА Новости.

«Искусственный интеллект проанализировал данные о долгожителях и выдал неожиданный вывод: Не диета. Не спорт. Не генетика. Главный фактор долголетия — низкий уровень хронического стресса», — сказал парламентария.

По словам Володина, по сравнению с этим все остальные факторы вторичны.

Ранее доктор медицинских наук, заместитель директора по трансляционной медицине РГНКЦ Пироговского университета, профессор кафедры болезней старения Пироговского университета Ирина Стражеско заявила, что ключом к долголетию является правильное питание.

Свежая Россия
