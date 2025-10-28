Названы главные секреты долголетия

Профессор Стражеско: Секреты долголетия существуют

Доктор медицинских наук, заместитель директора по трансляционной медицине РГНКЦ Пироговского университета, профессор кафедры болезней старения Пироговского университета Ирина Стражеско в разговоре с ТАСС заявила, что секрет долголетия существует и он кроется вовсе не в волшебных таблетках.

Самым мощным эпигенетическим инструментом на пути к долголетию служит питание. По словам Стражеско, важно не просто меньше есть, а есть с умом. Специалист советует соблюдать интервальное голодание и ограничивать ежедневный прием пищи 10-12 часами.

Исследования связывают такой режим с улучшением метаболического здоровья и увеличением продолжительности жизни. Сфокусируйтесь на качестве еды, а не на подсчете калорий. Ограничьте потребление сахара и алкоголя Ирина Стражеско доктор медицинских наук, заместитель директора по трансляционной медицине РГНКЦ Пироговского университета, профессор кафедры болезней старения Пироговского университета

Без движения тоже никуда — это второй ключевой фактор долголетия. Стражеско поясняет, что изнурительные тренировки здесь не нужны, следует просто регулярно заниматься разнообразной физической активностью. Каждый может выбрать то, что ему по вкусу: йога, аэробные нагрузки, силовые тренировки или же что-то другое.

Сон также является важным пунктом. Его длительность должна составлять 7-9 часов, а ложиться и вставать рекомендуется в одно и то же время даже в выходные дни.

Меньше стресса. Помогут в этом, по словам врача, медитации, любимые хобби, волонтерство и теплые отношения с семьей и друзьями.

И, конечно, не стоит забывать о регулярном и целенаправленном чекапе организма. Особенно на факторы риска возраст-ассоциированных заболеваний. А также важно вести контроль «большой тройки»: артериальное давление, уровень сахара в крови и липидный профиль.

