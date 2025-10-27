Найден простой способ ускорить восстановление пациентов после операции

M&M: Музыка помогает пациентам легче перенести наркоз

Во время операций под общей анестезией терапевтическая музыка может значительно снизить потребность в анестетиках и помочь организму справиться со стрессом, показало исследование, опубликованное в журнале Music and Medicine (M&M).

Ученые из больницы Лок Найяк и Медицинского колледжа Маулана Азад выяснили, что пациенты, которым во время лапароскопической холецистэктомии включали специально подобранную музыку, требовали меньшие дозы пропофола и фентанила. Кроме того, у них отмечались более стабильные показатели сердечного ритма и давления, а уровень гормона стресса — кортизола — был заметно ниже.

По словам руководителя исследования, анестезиолога Танви Гоэл, терапевтическая музыка во время операции не просто создает фон, а становится частью лечебного процесса. Даже под действием наркоза звуковые стимулы могут воздействовать на нервную систему и снижать нейроэндокринный ответ организма на хирургический стресс. Также музыка способствует более мягкому пробуждению и ускоряет восстановление пациентов после операции.

Эксперты отмечают, что акустическая среда во время анестезии обычно игнорируется, хотя именно она может оказывать значимое влияние на мозг и нервную систему. В будущем ученые планируют изучить, как различные жанры и ритмы влияют на активность мозга во время наркоза и какие из них наиболее эффективны для снижения стресса и ускорения заживления.

Ранее ученые выяснили, что прослушивание музыки в пожилом возрасте может значительно снизить риск деменции.