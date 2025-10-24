Наука и техника
Обнаружен простой способ снизить риск деменции

IJGP: Прослушивание музыки в пожилом возрасте замедляет когнитивное старение
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Регулярное прослушивание музыки в пожилом возрасте может заметно замедлить когнитивное старение. К такому выводу пришли исследователи из Университета Монаша, проанализировав данные более чем 10,8 тысячи человек старше 70 лет. Результаты работы опубликованы в International Journal of Geriatric Psychiatry (IJGP).

Ученые сравнили музыкальные привычки участников и состояние их когнитивного здоровья. Те, кто постоянно слушали музыку, имели на 39 процентов более низкий риск развития деменции и на 17 процентов когнитивных нарушений. Игра на музыкальных инструментах также показала выраженный эффект: снижение риска деменции составило 35 процентов. Наилучшие показатели были у тех, кто совмещал прослушивание и игру — минус 33 процента к рискам.

Авторы отмечают, что причинно-следственная связь пока не доказана, однако музыка может стать доступной стратегией поддержки мозга в старшем возрасте. Это особенно важно на фоне мировой тенденции старения населения и роста числа возрастных нейродегенеративных заболеваний. Учитывая отсутствие эффективного лечения деменции, специалисты призывают уделять больше внимания немедикаментозным методам сохранения когнитивного здоровья — таким, как музыка, умственная активность, социальные связи и регулярная физическая нагрузка.

Ранее ученые выяснили, что даже небольшое снижение уровня холестерина в крови может уменьшить риск деменции.

