Найден ключ к значительному снижению риска деменции

A&D: Низкий уровень холестерина значительно снижает риск развития деменции

Ученые из Бристольского университета и Копенгагенского госпиталя Херлев–Гентефте выяснили, что низкий уровень холестерина может значительно снижать риск развития деменции. Исследование, опубликованное в журнале Alzheimer’s & Dementia (A&D), охватило более миллиона человек из Дании, Великобритании и Финляндии и показало: даже небольшое снижение холестерина в крови, всего на один миллимоль на литр, связано с уменьшением вероятности деменции на 60-80 процентов.

Исследователи использовали метод менделевской рандомизации, который позволяет оценить влияние естественных генетических различий, имитирующих действие холестериноснижающих препаратов вроде статинов. Люди, у которых такие генетические варианты встречались чаще, реже сталкивались с нарушениями памяти и когнитивными расстройствами в пожилом возрасте.

Ученые предполагают, что высокий уровень холестерина способствует развитию атеросклероза, ухудшая кровоснабжение мозга и повышая риск образования микротромбов. По словам авторов, результаты подтверждают: поддержание здорового уровня холестерина — один из потенциальных путей профилактики возрастных заболеваний мозга.

Ранее специалисты опровергли миф о том, что кальциевые добавки повышают риск деменции.