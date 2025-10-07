Наука и техника
16:49, 7 октября 2025

Опровергнут популярный миф о причине деменции

The Lancet: Кальциевые добавки не увеличивают риск деменции
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Tero Vesalainen / Shutterstock / Fotodom

Кальциевые добавки не увеличивают риск деменции у пожилых женщин, заявили ученые из Университета Эдит Коуэн, Кертинского университета и Университета Западной Австралии. Исследование, результаты которого опубликованы в The Lancet Regional Health — Western Pacific, развеивает прежние опасения, что кальций может негативно влиять на работу мозга.

В проекте приняли участие 1460 женщин, половина из которых в течение пяти лет принимала кальциевые добавки, а остальные — плацебо. После 14 лет наблюдений ученые не выявили различий в уровне заболеваемости деменцией между группами. Связь отсутствовала даже после учета таких факторов, как рацион, физическая активность, наследственность и общее состояние здоровья.

По словам исследователей, эти данные подтверждают безопасность кальциевых добавок, которые часто назначают для профилактики остеопороза. Около 20 процентов женщин старше 70 лет страдают этим заболеванием, и регулярный прием кальция остается важной частью терапии.

Авторы подчеркивают, что дальнейшие исследования помогут понять, распространяются ли эти выводы на мужчин и более молодые возрастные группы. Однако уже сейчас результаты дают врачам и пациентам уверенность в том, что кальций безопасен для мозга при долгосрочном приеме.

Ранее ученые впервые обратили болезнь Альцгеймера у мышей с помощью наночастиц, действующих как самостоятельное лекарство.

