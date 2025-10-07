Наука и техника
13:53, 7 октября 2025

Ученые смогли обратить болезнь Альцгеймера вспять

STTT: Три инъекции наночастиц повернули вспять развитие болезни Альцгеймера
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: pikselstock / Shutterstock / Fotodom

Исследователи из Института биоинженерии Каталонии и Университета Западного Китая представили технологию, которая позволила обратить болезнь Альцгеймера у мышей. В отличие от традиционных препаратов, наночастицы, описанные в работе, опубликованной в Signal Transduction and Targeted Therapy (STTT), действуют как самостоятельное лекарство, восстанавливая работу сосудов мозга и барьера между кровью и нервной тканью.

Ученые выяснили, что повреждение сосудистой системы и нарушение очищения мозга от токсичных белков, таких как амилоид-β, играют ключевую роль в развитии деменции. После трех инъекций наночастиц уровень амилоида в мозге мышей снизился на 50–60 процентов всего за час, а спустя несколько месяцев животные полностью восстановили когнитивные функции.

Авторы подчеркивают, что эффект связан с восстановлением нормальной работы кровеносных сосудов мозга. Это открывает новый подход к терапии нейродегенеративных заболеваний, где ключевым становится не воздействие на нейроны, а восстановление сосудистого здоровья и естественных механизмов очищения мозга.

В сентябре специалисты выяснили, что сбалансированное соотношение омега-3 и омега-6 жирных кислот помогает защитить сердце, мозг и снизить риск возрастных заболеваний — от Альцгеймера до рака.

