Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6

Foods: Правильное соотношение омега-3 и омега-6 защищает сердце и мозг

Омега-3 и омега-6 жирные кислоты давно называют «строительным материалом» для здоровья, но их настоящая роль гораздо шире, чем принято думать. Новый обзор, опубликованный в журнале Foods, показывает: правильное соотношение этих жиров может снижать уровень триглицеридов, защищать сердце и мозг, уменьшать риск депрессии, а также тормозить развитие возрастных заболеваний — от Альцгеймера до рака.

Ученые напоминают: наш организм не умеет синтезировать омега-3 и омега-6 самостоятельно, поэтому они должны поступать с пищей или добавками. При этом важен не только сам факт употребления, но и баланс — оптимальное соотношение омега-6 к омега-3 составляет от 4:1 до 1:1. Современная западная диета обычно сильно смещена в сторону омега-6, что может усиливать воспалительные процессы.

Авторы подчеркивают и обратную сторону медали: добавки на основе рыбьего жира могут содержать примеси вроде метилртути или подвергаться окислению при хранении, снижая эффективность. Кроме того, прием омега-3 способен усиливать действие антикоагулянтов и гипотензивных препаратов, поэтому необходим контроль врача.

Главный вывод исследования: омега-3 и омега-6 оказывают заметное влияние на здоровье — от работы мозга до уровня воспаления в организме. Но чтобы они были полезны, важно не количество капсул, а сбалансированное питание, грамотный выбор добавок и четкие правила их регулирования на рынке.

Ранее стало известно, что регулярное потребление омега-3 жирных кислот снижает риск развития близорукости у детей.