Губернатор Пермского края рассказал о выплатах семьям погибших в ДТП

Махонин: Семьям погибших в ДТП с автобусом под Пермью выплатят по 1 млн рублей

В Пермском крае семьям погибших в ДТП с автобусом и большегрузом выплатят по миллиону рублей. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, деньги выделят из резервного фонда края. Кроме того, материальную помощь окажут пострадавшим. С семьями работают психологи.

Губернатор отметил, что все 12 пострадавших получают необходимую медицинскую помощь. Пять пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные семь — в тяжелом.

Ранее стало известно, что ДТП с участием микроавтобуса и большегруза в Пермском крае, по предварительным данным, произошло из-за выезда водителя автобуса на встречную полосу. Авария унесла жизни семи человек, включая одного несовершеннолетнего.