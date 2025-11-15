Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:24, 15 ноября 2025Россия

Губернатор Пермского края рассказал о выплатах семьям погибших в ДТП

Махонин: Семьям погибших в ДТП с автобусом под Пермью выплатят по 1 млн рублей
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Пермском крае семьям погибших в ДТП с автобусом и большегрузом выплатят по миллиону рублей. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, деньги выделят из резервного фонда края. Кроме того, материальную помощь окажут пострадавшим. С семьями работают психологи.

Губернатор отметил, что все 12 пострадавших получают необходимую медицинскую помощь. Пять пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные семь — в тяжелом.

Ранее стало известно, что ДТП с участием микроавтобуса и большегруза в Пермском крае, по предварительным данным, произошло из-за выезда водителя автобуса на встречную полосу. Авария унесла жизни семи человек, включая одного несовершеннолетнего.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Губернатор Пермского края рассказал о выплатах семьям погибших в ДТП

    На Западе объяснили предстоящую поездку Зеленского российскими ударами

    Водителя перехваченного около российской колонии грузовика с оружием арестовали

    Мигрант обокрал российского студента и проводил его до дома

    На театр Кадышевой подали в суд

    Трамп ответил на обескураживающий вопрос

    Раскрыта правильная техника чистки зубов

    Россиянин и украинка сорвались со скалы во время похода в Турции

    Новая магистраль появится на севере Москвы

    Польша откроет границу с Белоруссией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости