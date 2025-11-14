Силовые структуры
Названа причина смертельного ДТП с микроавтобусом

МВД: ДТП в Пермском крае произошло из-за выезда автобуса на встречную полосу
ДТП с участием микроавтобуса и большегруза в Пермском крае, по предварительным данным, произошло из-за выезда водителя автобуса на встречную полосу. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону в Telegram.

«Со стороны Перми в сторону Екатеринбурга двигался микроавтобус "Соболь", водитель которого, по предварительной информации, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузом», — говорится в сообщении.

ДТП произошло на трассе Пермь — Екатеринбург 14 ноября. Авария унесла жизни семи человек, включая одного несовершеннолетнего.

До этого в Москве недалеко от метро «Щукинская» мужчина на китайском Zeekr устроил массовое ДТП. Судя по опубликованным кадрам, водитель так был увлечен шариком, что не заметил, как пересек двойную сплошную, и врезался в стоявшие на красном светофоре встречные автомобили.

