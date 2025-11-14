Семь человек погибли в жестком ДТП с микроавтобусом

В ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург погибли 7 человек, в том числе ребенок

На трассе Пермь — Екатеринбург произошло жесткое ДТП, которое унесло жизни семи человек, включая одного несовершеннолетнего. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Авария произошла в Кунгурском районе на автодороге в районе села Черепахи. Микроавтобус «Соболь» выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой. В ДТП пострадали 15 человек, им оказывается медицинская помощь.

На месте происшествия в настоящее время работают все экстренные службы, причины аварии выясняются. Также известно, что возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее произошла авария на автомобильной части Крымского моста. Мужчина за рулем Mercedes двигался со стороны Тамани и решил опередить пассажирский автобус, который следовал по маршруту Краснодар — Севастополь. Водитель не справился с управлением и наехал на бетонное ограждение, после чего машина опрокинулась. Жертвами аварии стали два человека, еще двое детей пострадали.