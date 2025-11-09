Россия
01:15, 9 ноября 2025Россия

МВД опубликовало кадры смертельного ДТП на Крымском мосту

МВД: Двое взрослых погибли в ДТП на Крымском мосту, двое детей госпитализированы
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)
Фото: МВД Крым / Telegram

На автомобильной части Крымского моста автодороги «Новороссийск - Керчь» произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли водитель и пассажир. Также были госпитализированы двое детей, передает официальный Telegram-канал МВД по Республике Крым.

На кадрах видно, что от автомобиля осталась лишь груда металла, погибшим и пострадавшим не помогли даже подушки безопасности. На месте работают все спасательные службы.

Фото: МВД Крым / Telegram

По предварительной информации, авария случилась 8 ноября около 20:50. Мужчина, управляя автомобилем Mercedes, двигаясь со стороны Тамани, решил опередить пассажирский автобус «Краснодар-Севастополь». Водитель не справился с управлением и наехал на бетонное ограждение, после чего машина опрокинулась.

Ранее в Курской области произошло ДТП с автобусом, в котором пострадали семь человек, из них — четыре ребенка из Белгородской области.

