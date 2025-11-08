Автобус с детьми попал в ДТП в Курской области

Автобус с 4 детьми из Белгородской области попал в ДТП в Курской области

В Курской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с детьми из Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Ранее стало известно, что в Курской области произошло ДТП с участием микроавтобуса. Пострадали семь человек, из них — четыре ребенка из Белгородской области. Гладков заявил, что созвонился с губернатором Курской области Александром Хинштейном и уточнил детали. Выяснилось, что автобус столкнулся с легковым автомобилем.

«Все доставлены в больницу в Курске. У всех состояние средней степени тяжести. По словам врачей, их жизням ничего не угрожает», — отметил Гладков. Также глава региона уточнил, что министр здравоохранения области Андрей Александрович Иконников находится на связи с министром здравоохранения Курской области. В зависимости от состояния пострадавших будут решать — оставлять их на восстановление в Курске или перевозить в Белгород.

«Параллельно разбираемся, что это была за поездка, кто ее организатор и что за транспорт был использован», — отметил Вячеслав Гладков. Он подчеркнул, что перевозка детей — это жестко регламентированный процесс, который должен строго контролироваться.

7 ноября стало известно, что замглавы Колосковской территориальной администрации Белгородской области Юлия Ломонос попала под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ). Врачи выявили у женщины минно-взрывную травму и ранение мягких тканей головы.