Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:04, 8 ноября 2025Россия

Автобус с детьми попал в ДТП в Курской области

Автобус с 4 детьми из Белгородской области попал в ДТП в Курской области
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Telegram-канал «Александр Хинштейн»

В Курской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с детьми из Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Ранее стало известно, что в Курской области произошло ДТП с участием микроавтобуса. Пострадали семь человек, из них — четыре ребенка из Белгородской области. Гладков заявил, что созвонился с губернатором Курской области Александром Хинштейном и уточнил детали. Выяснилось, что автобус столкнулся с легковым автомобилем.

«Все доставлены в больницу в Курске. У всех состояние средней степени тяжести. По словам врачей, их жизням ничего не угрожает», — отметил Гладков. Также глава региона уточнил, что министр здравоохранения области Андрей Александрович Иконников находится на связи с министром здравоохранения Курской области. В зависимости от состояния пострадавших будут решать — оставлять их на восстановление в Курске или перевозить в Белгород.

«Параллельно разбираемся, что это была за поездка, кто ее организатор и что за транспорт был использован», — отметил Вячеслав Гладков. Он подчеркнул, что перевозка детей — это жестко регламентированный процесс, который должен строго контролироваться.

7 ноября стало известно, что замглавы Колосковской территориальной администрации Белгородской области Юлия Ломонос попала под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ). Врачи выявили у женщины минно-взрывную травму и ранение мягких тканей головы.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин назначил заместителя секретаря Совбеза России

    МИД Украины назвал условия завершения конфликта с Россией

    Известный баскетболист навсегда отказался от трусов по неожиданной причине

    Назван фаворит матча Кубка России между «Динамо» и ЦСКА

    Москвичка 22 года не ела свинину и случайно нарушила правило

    «Вампиршу» с катаной приговорили к 25 годам тюрьмы

    На стоящем у порта Сочи пароме Seabridge начала заканчиваться еда

    Очевидица рассказала о вылетевшей в окно женщине при взрыве в доме под Тулой

    ЕК не смогла убедить Бельгию использовать замороженные российские активы для кредита Киеву

    В Москве началось прощание с телеведущим Юрием Николаевым

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости