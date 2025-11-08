Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:36, 8 ноября 2025Россия

Водитель с красным шариком вылетел на встречку и устроил массовое ДТП в Москве

Мужчина за рулем Zeekr и красным шариком в руке устроил массовое ДТП в Москве
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Shot / Telegram

Массовое дорожно-транспортное происшествие (ДТП) недалеко от метро Щукинская в Москве устроил мужчина на китайском Zeekr, вылетев на встречку. Он управлял машиной одной рукой, в другой был — красный шарик, из которого он что-то вдыхал, пишет Telegram-канал Shot.

Судя по кадрам, водитель так был увлечен шариком, что не заметил, как пересек двойную сплошную и врезался в стоявшие на красном светофоре встречные автомобили. Одно из транспортных средств получило серьезное повреждение. Пешеходы чудом не пострадали.

По информации Shot, за рулем был 27-летний Гарик М. Сотрудники ДПС составили на нарушителя административный протокол, от медосвидетельствования водитель отказался.

Ранее стало известно о ДТП с микроавтобусом в Курской области, в котором пострадали семь человек, из них — четыре ребенка из Белгородской области.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев погрузился во тьму

    Почти окруженный армией России Димитров в ДНР сняли на видео

    Водитель с красным шариком вылетел на встречку и устроил массовое ДТП в Москве

    Украинские БПЛА атаковали гражданские автомобили в российском регионе

    Запорожье и Харьков остались без света

    Средства ПВО отразили атаку украинских БПЛА

    Бой ВСУ и армии РФ на экстремально близкой дистанции сняли на видео

    В Германии депутаты поссорились из-за поездки в Россию

    На Украине возобновили работу все пограничные пункты пропуска

    Появились новые детали о диагнозе сына Плющенко

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости