Водитель с красным шариком вылетел на встречку и устроил массовое ДТП в Москве

Мужчина за рулем Zeekr и красным шариком в руке устроил массовое ДТП в Москве

Shot / Telegram

Массовое дорожно-транспортное происшествие (ДТП) недалеко от метро Щукинская в Москве устроил мужчина на китайском Zeekr, вылетев на встречку. Он управлял машиной одной рукой, в другой был — красный шарик, из которого он что-то вдыхал, пишет Telegram-канал Shot.

Судя по кадрам, водитель так был увлечен шариком, что не заметил, как пересек двойную сплошную и врезался в стоявшие на красном светофоре встречные автомобили. Одно из транспортных средств получило серьезное повреждение. Пешеходы чудом не пострадали.

По информации Shot, за рулем был 27-летний Гарик М. Сотрудники ДПС составили на нарушителя административный протокол, от медосвидетельствования водитель отказался.

Ранее стало известно о ДТП с микроавтобусом в Курской области, в котором пострадали семь человек, из них — четыре ребенка из Белгородской области.